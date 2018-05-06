رئيس وزراء مملكة ليسوتو يصل البلاد

الخرطوم 6-5-2018م (سونا)- وصل الى البلاد اليوم رئيس وزراء مملكة ليسوتو، معالي الدكتور موتسواهاي توماس تابين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي .

و كان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي و عدد من الوزراء ووزراء الدولة .

وقال السفير عبدالغني النعيم وكيل وزارة الخارجية في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم إن رئيس وزراء مملكة ليسوتو سيبدأ ظهر اليوم بالقصر الجمهوري مباحثات ثنائية مع الفريق أول ركن بكري حسن صالح تتناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين ، مشيرا الى ان مملكة ليسوتو هي واحدة من دول مجموعة التنمية الاقتصادية في الجنوب الافريقي مبينا بانه سيوقع خلال الزيارة علي عدد من مذكرات التفاهم في عدد من المجالات بجانب بحث التعاون في مجالات الزراعة و الثروة الحيوانية و تبادل الخبرات و التجارب.

