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السودان يؤكد حرصه على تعزيز التعاون العربي الافريقي في كافة المجالات

التاريخ : 06-05-2018 - 12:44:00 مساءً
الخرطوم 6-5-2018م (سونا)- أكد مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن ابراهيم حرص السودان على تعزيز التعاون العربي الافريقي فى كافة المجالات.
جاء ذلك لدي لقائه اليوم المدير العام للمعهد الثقافي الافريقي العربي دكتورمحمد سالم الصوفي بحضور الاستاذ عوض حسن ابراهيم الأمين العام لمجلس الشباب العربي والافريقي .
وقال الأمين العام لمجلس الشباب العربي والافريقي فى تصريحات صحفية إنه تم اطلاع مساعد رئيس الجمهورية على تدشين جائزة أفرابيا للشباب العربي والأفريقي. التى انطلقت أمس بحضور الشركاء من الدول العربية والإفريقية .
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