رئيس الجمهورية :التبرع بمرتب خمسة أشهر اجمالي لكل منسوبي الخدمة الوطنية

الخرطوم 6 - 5 - 2018 م ( سونا) - إمتدح رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة المشير عمر البشير جهود منسقية الخدمة الوطنية في تسهيل إجراءات التعامل مع المواطنين ورفع الحس الوطني .

وقال خلال مخاطبته هياكل الخدمة الوطنية اليوم بمقر الخدمة الوطنية ( انا سعيد ان أكون معكم وقضينا معكم أوقات تأكد لنا أن الخدمة الوطنية مدرسة وطنية رفعت الحس والولاء الوطني لكل شباب السودان ، وهي مدرسة تعلم الناس كيف يسيروا نحو المعرفة).

وأضاف البشير( تعرفنا علي التطورات والبرامج وكيف انتقلت الخدمة الوطنية الى تقنية الإجراءات وتسهيلها )

وأكد الرئيس انه اطمأن كذلك علي ان الخدمة الوطنية ارتفعت من حيث التقنية والحوسبة وتسهيل اجراءات التعامل مع المواطنين ورفع الحس الوطني من خلال معسكرات التدريب للخدمة الوطنية مؤكدا ان كل الاسر التي ادخلت أبناءها معسكرات الخدمة الوطنية كانت سعيدة بتخرج ابنائها الذين اصبحوا مسؤولين ويحتلون مواقع مرموقه فى كل المجالات.

وأشار البشير الي ان الخدمة الوطنية قدمت أنموذجا في تخريج الدبابين والمشروعات الاخرى مثل إزالة الأمية التقنية موضحا أنه بنهاية عام 2019 م ستحتفل كل ولايات السودان بمحو الأمية.

وفيما يتعلق بالتشجير اكد البشير اهتمام الدولة باعادة القطاع الشجري بالمناطق التي تأثرت بالتصحر مشيرا الي ان شجرتي المسكيت والدبس كلفتا الدولة مئات الملايين داعيا الي التخلص منهما باستزراع الأشجار السودانية مثل شجرة الهشاب والسلم موجها الخدمة الوطنية باستنفار الجهد الشعبي في مجال محو الأمية والاستزراع كل في مجاله .

وامتدح الرئيس الخدمة الوطنية في تصديها للكوارث والطوارئ بوجودها الفعال مبينا انها الاداء الرافع للمجتمع حتي في سلوكياته الخاصة وقال إن استراتيجيتنا نبنيها علي المجتمع القائد للدولة وليست الدولة القائدة للمجتمع، واضاف (ما سمعناه وماشهدناه اليوم من المشروعات الاساسية يؤكد دعمنا وتمويلنا لكل مشروعاتكم ونعلن تبرعنا بمرتب خمسة أشهر اجمالي لكل منسوبي الخدمة الوطنية ودعم مشروع التكافل وصندوق التكافل بمبلغ 25 مليون جنيه ومشروعاتكم الإنتاجية بمبلغ 100 مليون جنيه.





