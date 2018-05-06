نائب رئيس الأركان المشتركة يثمن عاليا مجهودات الخدمة الوطنية

الخرطوم 6 - 5 - 2018م ( سونا ) - ثمن نائب رئيس الأركان المشتركة فريق أول ركن مراقب جوي عصام الدين مبارك عاليا مجهودات الخدمة الوطنية في كل المجالات .

وأكد خلال مخاطبته لقاء الرئيس البشير مع هياكل الخدمة الوطنية اليوم بمقرها إلالتزام برعاية مشروعات الخدمة الوطنية مشيدا بما قدمت من المبادرات والأفكار مؤكدا ان الخدمة الوطنية قدمت فرصة لاستكشاف الذات وتحقيق الأهداف والمرامي لاستنهاض همم الشباب وتنمية القدرات وتعزيز عوامل الثقة بالنفس فضلا عن تركيزها على موضوعات البناء الفكري والثقافي والتعرف علي مكونات الشعب السوداني .

وأشار إلي ان الخدمة الوطنية قدمت مجهودات مقدرة في مجال الإسناد العسكري بأعداد مقدرة من المجندين فضلا عن اعتمادها لسياسات جديدة في مجال التدريب والتأهيل بتبني توجيهات الرئيس في مجال محو الأمية وكذلك بناء شراكات مع عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة .

من جانبه أكد المدير العام للخدمة الوطنية لواء ركن يونس ابراهيم مضي الخدمة الوطنية في تحقيق الغايات المنشودة مؤكدا أن الخدمة الوطنية قدمت بعدا استراتيجيا في كل المجالات خاصة في مجال محو الأمية مشيرا إلي أنه بانتهاء 2020 سيكون السودان خاليا من الأمية لافتا إلي دعم واسناد الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى حيث إنها اتجهت بكلياتها الي ساحات الفداء فكان معاول خير ونماء بل إنها حاضرة في كل شئ بمشروعاتها ومعسكراتها .

وقال تجيء الخدمة الوطنية تطبيقا للتخطيط الإستراتيجي واسنادا للقوات المسلحة وأشار المدير العام إلى إعلان السودان خاليا من الأمية في 6 ولايات نهاية هذا العام وسيكون السودان كله خاليا من الأمية بنهاية 2020 مشيدا بزيارة رئيس الجمهورية لمقر الخدمة الوطنية مؤكدا أنها زيارة تاريخية مهمة تأتي للوقوف على الدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة التي سفرها حافل بالإنجازات والتضحيات معلنا جاهزية الخدمة الوطنية للدفاع عن الوطن مجددا العهد والميثاق والولاء للقوات المسلحة .

