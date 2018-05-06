المنسق العام للخدمة الوطنية :نعمل علي تحقيق استراتيجية الدولة القائمة علي الإصلاح

الخرطوم 6 - 5 - 2018 م ( سونا ) - أكد المنسق العام للخدمة الوطنية الدكتور ياسر عثمان سليمان إن الخدمة الوطنية تعمل علي تحقيق استراتيجية الدولة القائمة علي الإصلاح

وقال خلال مخاطبته لقاء رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم بهياكل الخدمة الوطنية بمقر المنسقية ، قال إن الخدمة الوطنية كان لها حضورا مميزا في إسناد القوات المسلحة مبينا أنها وانفاذا لرؤيتها اتخذت اساليب حديثة حيث عملت علي انفاذ توجيهات رئيس الجمهورية بانتهاء الأمية في 2020 وأضاف المنسق العام "عهدنا معكم وبرعاية الأخوة ولاة الولايات إخراج ست ولايات بنهاية العام 2018 من الأمية وإنفاذ استراتيجية الدولة القائمة علي الإنتاج والإنتاجية وتحديث الخدمات باستخدام التقانات الحديثة وفي اطار التحديات الإقتصادية التي تمر بها البلاد " وقال اننا نقود مبادرات لتعزيز الأمن الغذائي ونتطلع الي تعزيز قدرات المؤسسة ، وجدد العهد والولاء للسيد رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة

من جانيهم قدم منسوبو الخدمة الوطنية وثيقة البيعة والكرامة لرئيس الجمهورية مؤكدين أنهم سيكونون جنودا لله وللوطن وأوفياء للفكر وللدولة وقيادتها وعونا وسندا لرئيس الجمهورية للوصول بالبلاد الي الغايات المطلوبة .



