وزير الإعلام يزور ولاية شمال كردفان

أم روابة 6 - 5 - 2018 م ( سونا ) -قام الدكتور احمد بلال عثمان وزير الإعلام اليوم بزيارة الي ولاية شمال كردفان محليه ام روابة وتحديدا دائرته الجغرافية ودعشانا ، شركيلا .

وتفقد سيادته المناطق التي تاثرت بالحريق في الاسابيع الفائتة والتي تضررت منه 12 قرية بنسبة حريق تجاوزت الــ 90% لكل قرية اذ يقدر سكان هذه المناطق بحوالي 24 الف نسمة

وسبب الحريق هلع وخوف كبير للمواطنين علما بان كل المواطنين الان في العراء دون ماوي يلتحفون الارض تحت شمس الصيف الحارقه خوفا من النار التي تشتعل بصورة مستمرة حيث ادي هذا الحريق الي عودة المواطنين من مناطق الانتاج خوفا علي اسرهم ...

فضلا عن ارتفاع سعر الجازولين وازمة الوقود التي ادت الي ارتفاع سعر الماء والذي يتم جلبه من المناطق البعيدة حيث بلغ سعر برميل الماء 150 مائه وخمسون جنيه وبلغ سعر جالون الجازولين حوالي 250 ج

وقف الدكتور علي كل هذه المناطق ووعدهم خيرا بتصعيد المسالة الي الجهات العليا حتي يتم التفاعل مع الكارثه بشكل اكبر .