وزير الخارجية بالانابة يلتقي بوزيري خارجية بنغلاديش والمالديف

الخرطوم 6-5 - 2018(سونا) -

إلتقي وزير الخارجية بالانابة، السفير محمد عبدالله ادريس، على هامش أعمال اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي بدكا ، بأحمد محمود، وزير خارجية بنغلاديش، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وأهمية تنسيق المواقف بين البلدين فى المنابر الدولية والاقليمية وتنسيق المواقف فيما يتعلق بتقديم الدعم لمسلمى الروهينقا.



كما التقى وزير الخارجية بالانابة بمحمد عاصم، وزير خارجية المالديف. حيث تباحثا حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.



كذلك شارك الوزير فى حلقة النقاش التى انعقدت على هامش اجتماعات المجلس الوزاري و التى خصصت للتحديات الإنسانية التى تواجه دول منظمة التعاون الإسلامي لاسيما الوضع الخاص بأقلية الروهينقا المسلمة فى ميانمار.

وتقدم الوزير فى مداخلته بالشكر والتقدير لحكومة بنغلاديش على الدعم الذى تقدمه للاجئي الروهينقا، وأكد دعم السودان لهم وتكامل جهود السودان مع جهود بنغلاديش فى هذا الخصوص. وأكد ان قضية الروهينقا ليست قضية ثنائية وإنما هى مأساة إنسانية تتطلب جهود منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة ال77 والمجتمع الدولى بأثره.و

تقدم مقترح لمنظمة التعاون الإسلامى يدعو لإنشاء صندوق خاص بدعم الأيتام واللاجئين الروهينقا.







