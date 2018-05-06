المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي يجدد التضامن مع السودان لصون أمنه واستقراره وسلامة أراضيه

الخرطوم 6-5-2018( سونا) - أكد المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي تضامن الدول الاعضاء الكامل مع السودان لصون أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

وأصدرت اجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، التي اختتمت اليوم الأحد ببنغلاديش،اعلان دكا

كما تم اعتماد القرارات التى غطت المجالات السياسية والإنسانية والثقافية والاجتماعية والقانونية ، وعبر المجلس في قراراته عن رفضه التام لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوداني، وبخاصة قرار المحكمة الجنائية الدولية وادعاءاتها بحق رئيس الجمهورية. كما جدد القرار الإشادة بمبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية.

كذلك أشاد القرار بدور السودان الطليعي في مكافحة الارهاب وتعاونه في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي. ودعا الإدارة الأمريكية إلى رفع العقوبات بصورة نهائية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



كما دعا المجلس كذلك جميع الدول التى لها ديون على السودان لإلغائها بغية تمكينه من مواجهة تحديات ومتطلبات الإعمار والاستقرار. كذلك أشاد القرار بمبادرة حكومة السودان تمديد وقف اطلاق النار لأكثر من مرة وذلك من أجل تحقيق السلام والاستقرار وإيجاد أجواء مواتية للحوار.



وفيما يتعلق بالشؤون الإنسانية فقد أشاد القرار الخاص بالشؤون الانسانية بالجهود التي بذلتها حكومة السودان في فتح المسارات المتعددة لادخال المساعدات للمحتاجين من جنوب السودان وكذلك لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من جنوب السودان وسوريا.





كما ندد القرار الخاص بليبيا بالانتهاكات الجسيمة التى تقوم بها بعض حركات دارفور المتمردة فى ليبيا وانعكاسات ذلك على الاستقرار فى ليبيا.



يذكر أن اجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية،انعقدت خلال الفترة من 5-6 مايو الجاري وشارك السودان بوفد رأسه وزير الخارجية بالانابة، السفير محمد عبد الله ادريس .







