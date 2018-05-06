إنعقاد لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة غدا

الخرطوم 6-5 - 2018(سونا) -





تستضيف الخرطوم اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة يومي غد وبعد غد ، حيث يرأس الجانب السوداني السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم وكيل وزارة الخارجية ،فيما يرأس الجانب المصري الدكتور فتحي عبد العظيم المشرف على قطاعي التعاون العربي والإفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.





وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية : من المقرر أن تبحث اجتماعات اللجنة سبل تسهيل حركة الركاب والبضائع عبر منفذي أشكيت/قسطل وأرقين البريين ،فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين .



جدير بالذكر أن لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة تعد من أهم آليات التعاون الثنائي بين البلدين والتي درجت علي عقد دوراتها بانتظام .