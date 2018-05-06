رئيس وزراء مملكة ليسوتو يرحب بالتعاون والتقدم فى علاقات السودان مع بلاده

الخرطوم 6-5-2018م (سونا) - رحب د. موتسواهاي توماس رئيس وزراء مملكة ليسوتو، بالتعاون والتقدم فى علاقات السودان مع بلاده وعبر د. موتسواهاي توماس فى كلمته خلال جلسة المباحثات التى عقدت اليوم بالقصر الجمهوري بين السودان ومملكة ليسوتو، عبر عن أمله فى تعزيز التعاون والشراكة مع السودان فى كافة المجالات التعدينية والزراعية والتعليم والسياحة؛ بجانب التعاون الأمني .

وأشار رئيس وزراء مملكة ليسوتو إلى أن زيارته للبلاد خطوة متقدمة لدعم التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا التزام بلاده بالتعاون البناء فى مسيرة العلاقات والتعاون الجنوبي الجنوبي .

وأكد رفض بلاده التام للمحكمة الجنائية التى تسهدف القادة الأفارقة وقال " موقفنا فى هذا واضح " ونؤكد دعمنا الكامل للسيد رئيس الجمهورية مرحبا بالتقدم الذي أحرز فى مجال علاقات السودان وجنوب السودان

وعبر عن شكر بلاده لحكومة السودان لتقديمها العديد من المنح الدراسية لابناء مملكة ليسوتو فى جامعة أفريقيا العالمية، لافتا الى مشاركة بلاده ضمن قوات اليوناميد فى دارفور.

وهنأ حكومة السودان على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وقال " إنه رغم الحصار حققت إنجازات مقدرة " .

وتقدم رئيس وزراء مملكة ليسوتو بمقترح بأن يتم إلغاء التأشيرة بين السودان وليسوتو بغرض دعم العلاقات بين البلدين .