الامة الفيدرالي بولاية شمال دارفور يعلن التزامه بتنفيذ كافة انشطة وبرامج المرأة‎

الفاشر 6-5-2018م (سونا) - اعلن رئيس حزب الامة الفيدرالى بولاية شمال دارفور المهندس انور اسحق سليمان التزام حزبه بتنفيذ كافة انشطة وبرامج المرأة حتى تضطلع بدورها تجاه المجتمع على الوجه الاكمل.

وقال ان الحزب يعول كثيراً على المرأة باعتبارها الركيزة الاساسية لنهضة الامم والشعوب وتقدمها نحو الافضل.واشار خلال مخاطبته حفل تخريج دارسات الدورة التدريبية الاولى فى مجال الخبائز والمعجنات والتي نظمتها امانة المرأة بالحزب لعدد (65) دارسة تحت شعار (صنعة في اليد تأتي بها الغد ) بجانب انضمام عدد من النساء لصفوف حزب الامة الفيدرالي بحضور قيادات الحزب اشار الى اهتمام الحزب بتدريب وبناء قدرات قيادات الحزب فى مختلف المجالات فى سبيل مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

ورحب المهندس انور بالنساء اللاتي انضمنن لصفوف الحزب. واعتبر انضمامهن اضافة حقيقية لدفع مسيرة الحزب خاصةً فى ظل هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، داعياً المرأة الى ضرورة مواصلة حملة الاستقطاب الكبيرة التى انتظمت الحزب فى اوساط الشرائح المختلفة .وجدد الدعوة لكل القوى السياسية والحركات المسلحة ان تعالوا الى كلمة سواء والعمل من اجل تغليب المصلحة الكلية للوطن على المصالح الذاتية الضيقة التى لا تخدم اي قضية.

من جهته اعتبر الامين العام لحزب الامة الفيدرالى بالولاية فتح الله بدوي فتح الله أن الدورة التدريبية التي تم تنفيذها ضربة البداية لتنفيذ المزيد من الدورات التدريبية فى المجالات المختلفة، مشيداً بالجهود الكبيرة التى بذلتها امانة المرأة من اجل رفع قدرات المرأة لتواكب متطلبات المرحلة القادمة.

فى ذات السياق قالت امينة المرأة بالحزب عايدة أحمد عبد القادر أن هذه الدورة تجيء في اطار اهتمام الحزب بقضايا المراة خاصةً المعيشية.ووعدت بتنفيذ العديد من المشروعات التي من شأنها تحسين سبل كسب العيش للمرأة باعتبارها من اكثر الشرائح الفقيرة فى المجتمع.