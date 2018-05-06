والي كسلا يتفقد سير العمل الجاري في عدد من المشاريع التنموية بالولاية‎

كسلا 6-5-2018م (سونا) - تفقد الأستاذ آدم جماع آدم والي ولاية كسلا سير العمل الجاري في عدد من المنشآت والمشروعات الخدمية والتنموية المنفذة ضمن اهتمام حكومة الولاية بترقية الخدمات المقدمة لإنسان الولاية في عدد من المجالات؛ حيث شملت جولة الوالي التفقدية مجمع الوزارات الجديدة (التربية والتعليم والصحة) المنفذتين بتمويل اتحادي .

واستمع الوالي الى تنوير شامل من المهندسين المقيمين بالمشروع حول سير العمل والمراحل المنفذة في الجوانب المختلفة؛ الى جانب الجهود المبذولة لإكمال العمل حسب الفترة الزمنية المحددة، وامتدت جولة الوالي التفقدية وتفقده سير العمل الجاري في تشييد قصر الضيافة الجديد المنفذ عبر مجموعة شركات العكدابي بتمويل ولائي .

وقدم المهندس الاستشاري لأعمال شركة بناء المدينة الهندسية عبد القادر عبد المنعم عبد القادر شرحا مفصلا حول أعمال التنفيذ الأولية للمشروع المحدد الانتهاء منه خلال خمسة عشر شهرا، مشيدا بتعاون حكومة الولاية مع الجهات المنفذة للمشروع .

من جانبه؛ ثمن الوالي الجهود المبذولة لإنفاذ العمل بمشاريع مجمع الوزارات وقصر الضيافة الجديد، داعيا الوزارات والجهات المعنية لمتابعة العمل حتى يتم إنفاذ المشاريع وفق القيد الزمني المحدد لها .