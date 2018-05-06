تشريعي جنوب كردفان يستمع لبيان وزارتي الصحة والزراعة

كادقلي 6-5-2018 ( سونا) - استمع مجلس تشريعي جنوب كردفان - في جلسته اليوم؛ برئاسة المهندس السر عبد الرحيم توتو - لبيان حول أداء وزارتي الصحة والزراعة.

واستعرض وزير الصحة بولاية جنوب كردفان عمر محمد شيخ الدين؛ استعدادات الوزارة لمواجهة الخريف والأوبئة، إضافة الى موقف وصول معدات المستشفيات المرجعية وتنفيذ الخارطة الصحية، وقال الوزير إن الوزارة بدأت ترتيباتها مبكرا لمواجهة فصل الخريف من خلال توزيع الأدوية الأساسية بالمؤسسات الصحية بالمحليات والمستشفيات بعدالة حسب الخارطة الصحية عبر صندوق الإمدادات الطبية بالولاية.

وأضاف أن مخزون الولاية من الأدوية والمستهلكات الطبية يكفي حاجتها لمدة تسعة أشهر، وأبان أن الوزارة اتبعت سياسة التحفيز المادي لاستقطاب الكوادر الطبية من الاختصاصيين والأطباء العموميين لسد النقص، كاشفا - في هذا الاتجاه - عن ارتفاع عدد الاختصاصيين الى 18 والأطباء العموميين الى 68 طبيبا .

، وأكد أن الوزارة التزمت بتنفيذ موجهات رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بتعيين المساعدين الطبيين والقابلات وعمال الملاريا بنسبة 100%.

وقال الوزبر - في بيانه - إن الوزارة ركزت جهودها في زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية؛ حيث ارتفعت عدد المستشفيات الى 19، بجانب ترفيع 12 وحدة صحية الى مراكز، وذلك لتوطين العلاج .

وعلى صعيد متصل استمع المجلس التشريعي لبيان وزارة الزراعة والموراد الطبيعية قدمه المهندس علي احمد دقاش وزير الزراعة بالولاية، واستعرض البيان تقييم الموسم الزراعي للعام الماضي والاستعدادات الجارية للموسم الجديد، بجانب تنفيذ تخطيط المشاريع الزراعية واكتمال الأطلس الزراعي وتقرير عن برنامج الحلول المتكاملة ومراكز الخدمات الزراعية.

وقال الوزير إن الموسم الزراعي (17-2018) شهد استقراراً نتيجة لوقف إطلاق النار المعلن من رئيس الجمهورية وتجاوب الحركة الشعبية قطاع الشمال، وساعد اتساع الدائرة الأمنية على زراعة مناطق جديدة، وذكر أن الاستعدادات للموسم الجديد بدأت مبكرا بعد أن تمت إجازة الخطة من اللجنة العليا ومجلس الوزراء الولائي وعرضها على اللجنة القومية العليا.

وأوضح أن المساحة المستهدفة زراعتها في هذا الموسم تبلغ أربعة ملايين فدان في القطاعين الآلي والتقليدي لمختلف المحاصيل الزراعية، وقال إن وزارته تطمح في التوسع في استخدام التقانة؛ مما يتطلب زيادة السقف المتاح للتمويل؛ بحيث يصل الحجم الكلي للتمويل المنفذ في مراحل الموسم المختلفة أكثر من نصف مليار جنيه.

وأضاف أن ما يميز الموسم دخول الزراعة التعاقدية وتنويع التركيبة المحصولية عبر زراعة محصولات جديدة، لافتا في هذا المنحى الى التعاقد مع شركة المزدانة والشركة الأفريقية، وقال دقاش إن الوزارة تعتزم خلال الموسم الجديد تعميم برنامج الحلول المتكاملة على كافة المحليات بعد النتائج الطيبة التي حققها العام الماضي .