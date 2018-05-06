تعديلات في لائحة جلسات الهيئة التشريعية القومية

الخرطوم 6-5-2018م (سونا) - أجرت اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات بالهيئة التشريعية القومية - فى إجتماعها اليوم؛ برئاسة البرفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس الهيئة - بعض التعديلات فى اللائحة؛ خاصة بنظام جلسات الهيئة وتكوين اللجان الطارئة وكيفية المشاركة فيها.

وقرر الاجتماع أن يترأس الجلسات أحد النواب فى غياب رئيس الهيئة التشريعية أو نائبه، وحول نصاب الجلسة ومدى استمراريتها، تضمنت اللائحة ألا يؤخذ رأي فى مسألة ما لم يكتمل النصف من عضوية الهيئة.

وتناول المتحدثون مناقشة خطاب رئيس الجمهورية بعد استحداث منصب رئيس مجلس الوزراء القومي.

هذا وأجازت اللجنة الدائمة للمجلسين مشروع قانون المفوضية القومية للحدود وقانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018 م، الى جانب مرسوم مؤقت قانون جامعة السودان التقانية تعديل لسنة 2018.