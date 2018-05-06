رئيس وزراء مملكة ليسوتو يستقبل د. فيصل حسن إبراهيم

الخرطوم 6-5-2018( سونا) -

استقبل رئيس وزراء مملكة ليسوتو د. موتسواهاي توماس مساء اليوم بمقر إقامته بالخرطوم الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب.

وقال د.فيصل في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه بحث مع رئيس وزراء ليسوتو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، مبيناً أنه قدم شكر السودان لمملكة ليسوتو لمواقفها الداعمة للسودان في المحافل الدولية خاصة دعمها السودان ضد ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية، موضحاً أنه شرح لرئيس وزراء ليسوتو مراحل الحوار الوطني السوداني وتوصياته ومخرجاته لجمع الصف الوطني كتجربة يهديها السودان لافريقيا كأفضل السبل لتعزيز السلام والاستقرار في القارة .

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية أن اللقاء تناول جهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر والتعاون بين المؤتمر الوطني والحزب الحاكم في ليسوتو الذي يترأسه رئيس الوزراء ودعاه للمشاركة في الامانة العامة للاحزاب الافريقية التي يستضيفها السودان.



