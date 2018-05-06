الوطني يعرب عن تقديره لدعوات دعم ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة

الخرطوم 6-5-2018 م (سونا) - أعرب المؤتمر الوطني عن تقديره للدعوات التي أطلقتها بعض المنظمات الشعبية والقوى السياسية لدعم ترشيح رئيس الحزب المشير عمر حسن أحمد البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020م .

وقال الحزب علي لسان رئيس القطاع السياسي د. عبد الرحمن الخضر إن هذه المساعى تعد ترجمة حقيقية لقناعات كثيرين يرون أن البشير والمؤتمر الوطني هما صماما الامان للسودان في ظل المهددات الكثيرة التي تنشط الآن وتهدد بتفتيت جل الدول القريبة والبعيدة المحيطة بالسودان.

وقال د. الخضر في هذا السياق " كل المواطنين سواء واحرار في إبداء آرائهم في من يحكم السودان ولا يستطيع الحزب أن يمنع أحدا عن التعبير عن قناعاته والترويج لها " . واستدرك بالقول ( لكن من جهة اخرى لا ينبغي أن يكون ذلك مدخلا لجمع التبرعات لهذا الغرض في هذه المرحلة خارج القنوات التي يحددها الحزب ) واشار الى ان الحزب سيعلن في الوقت المناسب وعبر الطرق التي يحكمها قانون الانتخابات عن مصادر تمويل الحملة .