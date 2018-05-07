وفد صيني من الملكية الفكرية يصل البلادغدا



لخرطوم 7-5-2018م(سونا)- يصل البلاد مساء غد الثلاثاء وفد صيني عال المستوى يمثل مكتب الدولة

للملكية الفكرية بجمهورية الصين الشعبية.

وقال المستشار العام مولانا عادل خالد حسن هلال مسجل عام الملكية الفكرية إن زيارة الوفد الصيني ستشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة مسجل عام الملكية الفكرية بوزارة العدل و مكتب الدولة للملكية الفكرية لجمهورية الصين الشعبية وذلك يوم بعد غد الأربعاء ببرج الوزارة.

وسيلتقي الوفد خلال الزيارة بالسيد وزير العدل ووزيرة الدولة بوزارة العدل مولانا تهاني تور الدبة و مولانا احمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل و قيادات الوزارة وذلك في إطارالتعاون وتبادل الخبرات والشراكة القائمة بين الجانبين.

