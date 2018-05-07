إسرائيل: لن نفرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله في أي حرب في المستقبل

القدس 7-5-2018م (بى بى سى )- ردت إسرائيل بقوة على المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات اللبنانية وتقدم "حزب الله"، مما سيمكنه من تجديد مشاركته القوية في السلطة وتقاسمها مع كيانات وتيارات أخرى تتيح له لعب دور كبير في الحكم.

وجاء التعليق من وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تغريدة على تويتر، أكد فيها أن إسرائيل لن تفرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله في أي حرب مستقبلية، وأنها ستعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عمل يقوم به الحزب داخل أراضيه.

وأوضح الوزير العضو في المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، أن مكاسب الحزب الشيعي، المدعوم من إيران، في الانتخابات الحالية تُظهر أنه لا فرق بين الدولة والحزب.

وأظهرت نتائج أولية غير رسمية في لبنان، تقدم حزب الله الشيعي وحلفاءه، مقابل تراجع تيار المستقل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري.

ومن المتوقع، بحسب نتائج أعلنها سياسيون ووسائل إعلام لبنانية، أن يحصل الحزب وحلفاؤه على أكثر من نصف المقاعد البالغ عددها 128 مقعدا، في حين قالت وكالة رويترز إن حزب الله وحلفاءه حصلوا على ما لا يقل عن 67 مقعدا.

أشارت النتائج غير الرسمية، في المقابل، إلى أن سعد الحريري رغم خسارته لمقاعد في مناطق عدة سيبقى المرشح الأقوى لتشكيل الحكومة المقبلة، لأن نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد يقضي بأن رئيس الوزراء يجب أن يكون مسلما سنيا.

كما أشارت النتائج الأولية إلى أن حزب "القوات اللبنانية" المسيحي، المناهض لحزب الله، قد حقق فوزا كبيرا، إذ تضاعف تمثيله إلى 15 مقعدا بدلا من ثمانية مقاعد، وفقا لمؤشرات غير رسمية، بينما أخفق منافسه المسيحي التيار الوطني الحر، المحسوب على الرئيس ميشال عون في تحقيق النسبة التي كان يطمح إليها.

ويشهد لبنان أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات، وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان أربعة أعوام فقط. ومددت ولاية البرلمان مرتين على ضوء عدم الاستقرار في سوريا المجاورة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

ويعول الكثيرون على نجاح عملية التصويت وإعادة انتخاب البرلمان في تحسين أوضاع البلاد الاقتصادية، لكن من غير المرجح أن تؤدي إلى أي تغيير كبير في الساحة السياسية.

