رئيس مكتب سلام دافور: استقرار الأوضاع الأمنية بدارفور يؤكد نجاح حملة جمع السلاح

الخرطوم 7-5-2018م (سونا)- أكد الأستاذ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور المشرف على مفوضيات دارفور أن نسبة 50% من استقرارالأوضاع الأمنية و الاجتماعية والاقتصادية في دارفور تم بفضل نجاح حملة جمع السلاح وتنفيذ مشروعات التنمية بالتنسيق مع حكومات الولايات و الجهات الأخرى.

و أضاف مجدي في حواره مع وكالة السودان للأنباء (منشور في صفحة الحوارات) أن مشاركة و مساهمة المانحين في بناء وتأهيل المؤسسات الخدمية بصورة عامة وتنفيذ المشروعات ذات الإنعاش المبكر التي استفاد منها النازحون و اللاجئون سهلت مهمة عودة النازحين إلى قراهم الأصلية، مشيرا إلى أن المشاريع الخدمية جعلت عودة النازحين تلقائية ساهم فيها أيضا توفر الأمن لمواطن دارفور كاشفا اكتمال استراتيجية تنمية دارفور التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013م بدولة قطر.

وقال خلف الله خلال رده على سؤال حول إقرار الأمم المتحدة بتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور إنه أمر إيجابي ويدل على اعتراف من الآخرين بأن هناك استقرارا في دارفور كما يدل على نجاح عملية جمع السلاح واستقرار الإقليم وطرد كل القوات المتمردة خارج ولايات دارفور مشيرا إلى عدم تواجد للحركات المتمردة إلا القليل منها في بعض مناطق جبل مرة .

