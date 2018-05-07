بوتين يؤدي اليمين رئيسا لروسيا لمدة ست سنوات أخرى

موسكو 7-5-2018م(رويترز) - أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية يوم الاثنين ليتولى رئاسة روسيا لمدة ست سنوات أخرى.

ووقف بوتين في قاعة أندريفسكي بالكرملين ووضع يده على نسخة منقوشة بالذهب من الدستور وأقسم على أن يخدم الشعب الروسي ويحمي الحقوق والحريات ويدافع عن السيادة الروسية.

وبذلك ينصب بوتين رئيسا لفترة ولاية رابعة بعد شهرين من انتخابات رئاسية حصل فيها على نسبة 70 بالمئة من الأصوات لكنه لم يكن يواجه منافسين حقيقيين.

وكان أخطر معارضيه أليكسي نافالني قد منع من خوض الانتخابات واعتقلته الشرطة يوم السبت مع مئات من أنصاره أثناء احتجاج على فترة الولاية الجديدة لبوتين تحت شعار ”بوتين ليس قيصرنا“.

ويبدأ بوتين (65 عاما) فترة ولايته الرابعة مدعوما بشعبية قوية لكنه يرزح تحت وطأة مواجهة مكلفة مع الغرب واقتصاد هش وغموض بشأن ما يمكن أن يحدث بعد انتهاء فترة ولايته.

ويمنع الدستور الروسي بوتين من خوض الانتخابات مرة أخرى عندما تنتهي فترة رئاسته في عام 2024.

