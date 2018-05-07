تشريعي شمال كردفان ينظم ورشة لمناقشة مشروع قانون الحكم المحلي لعام 2018م

الابيض 7-52018م ( سونا ) - نظمت اللجنة الطارئة لمناقشة مشروع قانون الحكم المحلي بولاية شمال كردفان للعام 2018م ورشة حول قانون الحكم المحلي بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.

واستعرض د.سليمان بله رئيس المجلس التشريعي بولاية شمال كردفان المراحل التي مرت بها تجربة الحكم المحلي بالسودان متناولا تجربة الولاية في هذا الجانب.

وأكد سيادته على أهمية قانون الحكم المحلي ودوره في التأسيس للحكم المحلي بالمحليات والإداريات لتقليص الظل الإداري وإشراك المواطنين في إدارة شئونهم متمنيا أن تخرج الورشة بمقترحات وتوصيات تعزز تجربة الحكم المحلي بالولاية .

وأوضح البشير دفع الله خوجال رئيس اللجنة أن الورشة تأتي بغرض توسعة المشاركة في مناقشة القانون في مرحلة القراءة الثالثة لبلورة الرؤى والتفاكر لوضع أطر تعمل على تقوية وتعزيز القانون .

هذا وتداول المجتمعون حول مشروع القانون بالنقاش المستفيض مشيرين إلى عدد من الملاحظات والإضاءات والتي تهدف في مجملها لتقوية القانون وتطوير الحكم المحلي بالولاية.

