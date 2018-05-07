تشريعي شرق دارفور يستمع الي خطة وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والغابات

الضعين 7 -5 -2018 م( سونا) - استعرض رئيس لجنة الزراعة بالمجلس التشريعي بولاية شرق دارفور الاستاذ أحمد عبدالرحمن خطة وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والغابات للربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي 2018 م .

واكد خلال حديثة لسونا ان تقرير وزارة الزراعه تضمن الحلول المناسبة لقضايا مشروعي ام عجاج و ابوفامة لاعتماد الولاية عليهما في مستقبلها الزراعي فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي .

وابان ان الخطة تطرقت الي حماية الزحف الصحراوي بجانب سعي الوزارة الي توطين البذور المحسنه وزيارة المساحات المزروعة وصولاً الي زيادة الانتاج والإنتاجية بولاية شرق دارفور.