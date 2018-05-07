الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:11:00 PM

أخبار محلية - سياسية

تشريعي شرق دارفور يجيز بيان اللجنتين الاقتصادية والقانونية حول تقرير ديوان المراجعة القومي

التاريخ : 07-05-2018 - 03:59:00 مساءً
الضعين 7 -5 -2018 م (سونا ) - اجاز المجلس التشريعي ولاية شرق دارفور في جلسته اليوم برئاسة الاستاذ علي محمد احمد معالي نائب رئيس المجلس بيان اللجنة الاقتصادية والقانونية بالمجلس حول تقرير ديوان المراجعة القومي للاعوام 2016 --2017 م الذي احاله المجلس للجنتين بعد ان اودعه المراجع القومي بالولاية امام المجلس .
و قالت رئيسة اللجنة الاقتصادية الاستاذة كلتوم عبدالرحمن تكس ان اللجنة انتظمت في جلساتها المتواصلة بمشاركة الجهات ذات الصله وصولا لإستكمال مراجعة محتويات تقرير ديوان المراجعة القومي.
وابانت ان اللجنة قد توصلت الي انه قد تم استرداد المال الذي تم الاعتداء عليه كاملا.
واضافت ان تقرير ديوان المراجعة القومي جاء شاملا ودقيق في الاداء المالي صرفا وايرادا.
وعلي الصعيد ذاته طالب رئيس اللجنة القانونية الاستاذ موسي ادريس مناوي بزيادة عدد المراجعين الداخليين بالمؤسسات وصولا الي تغطية شاملة في مجال المراجعة.
واوضح مناوي ان اللجنة وضعت العديد من التوصيات امام المجلس وذلك بغرض تقليل الاعتداء علي المال العام خاصة فيما يتعلق بضرورة قيام المراجع الداخلي بدوره كاملا .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء