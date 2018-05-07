لجنة ضبط سعر الصرف برئاسة البشير توجه بتوفر وانسياب السلع الضرورية خلال شهر رمضان

الخرطوم 7-5-2018 م (سونا) وجه اجتماع لجنة ضبط سعر الصرف برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم بالقصر الجمهوري، بالعمل على توفر وانسياب كافة السلع الضرورية خلال شهر رمضان المعظم .

وقال وزير التجارة ، حاتم السر، إن الاجتماع وجه بتسهيل وتبسيط الإجراءات لضمان توفر السلع خلال شهر رمضان وتشديد الالتزام بأسعار التأشيرة العالمية بالنسبة لسلع الصادر السودانية والتنسيق مع الولايات لمراقبة وضبط الأسواق لضمان أن تكون الأسعار في متناول الجميع وأن لا تكون هناك ندرة في السلع .

وأشار الوزير إلى أن المخزون من السلع الأساسية متوفر بكميات كبيرة تكفي شهر رمضان، لافتا إلى أن الاجتماع ركز على أهمية الإنتاج وتسهيل وتحفيز عملية الصادر، وقال " نتوقع موسما واعدا تحدث

خلاله طفرة وزيادة في صادارات السودان خاصة الحبوب الزيتية والسلع التعدينية ومنتجات الثروةالحيوانية .

من جانبه أكد عباس عبد الله رئيس اتحاد المصارف السودانية ضرورة انتشار البنوك وتسهيل الخدمة المصرفية الالكرتونية عبر الموبابل تسهيلا للتعامل .