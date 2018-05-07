البشير يطلع على أداء وزارة تنمية الموارد البشرية

الخرطو م 7-5-2018 م (سونا) - اطلع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على أداء وزارة تنمية الموارد البشرية ، ودور الجهاز القومي لتشغيل الخريجين في محاربة البطالة، والعمل الجماعي فى مجال مشاريع التنمية التى يقوم بها الجهاز .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري الدكتور الصادق الهادي المهدي – وزير تنمية الموارد البشرية؛ الذي أوضح - فى تصريحات صحفية - أن اللقاء تطرق الى الأوضاع الاقتصادية الراهنة بجانب السبل الكفيلة لمعالجتها .

وقال الوزير إنه أطلع البشير على فوز السودان بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للعام الثاني على التوالي .

