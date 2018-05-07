الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:11:00 PM

أخبار محلية - سياسية

البشير يطلع على أداء وزارة تنمية الموارد البشرية

التاريخ : 07-05-2018 - 05:11:00 مساءً
الخرطو م 7-5-2018 م (سونا) - اطلع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على أداء وزارة تنمية الموارد البشرية ، ودور الجهاز القومي لتشغيل الخريجين في محاربة البطالة، والعمل الجماعي فى مجال مشاريع التنمية التى يقوم بها الجهاز .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالقصر الجمهوري الدكتور الصادق الهادي المهدي – وزير تنمية الموارد البشرية؛ الذي أوضح - فى تصريحات صحفية - أن اللقاء تطرق الى الأوضاع الاقتصادية الراهنة بجانب السبل الكفيلة لمعالجتها .
وقال الوزير إنه أطلع البشير على فوز السودان بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للعام الثاني على التوالي .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء