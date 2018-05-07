الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:57:00 PM

أخبار محلية - سياسية

رئيس المجلس الوطني يلتقي السفير المصري

التاريخ : 07-05-2018 - 05:44:00 مساءً
الخرطوم 7-5-2018 م (سونا) - استقبل البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني اليوم أسامة شلتوت سفير مصر بالسودان .
وصرح شلتوت أن اللقاء تطرق الى التنسيق فى المجال الإقليمي والدولي، مستعرضاً الجهود المبذولة لربط البلدين بالشبكة الكهربائية وفقا لتوجيهات قيادتي البلدين، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بإنفاذ جميع التعهدات المتفق عليها بين الخرطوم والقاهرة تحقيقا لأهداف وطموحات شعبي وادي النيل.
وأوضح السفير المصري أنه تم الاتفاق للتعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان السوداني وإحياء برلمان وادي النيل بين السودان ومصر.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء