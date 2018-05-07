رئيس المجلس الوطني يلتقي السفير المصري

الخرطوم 7-5-2018 م (سونا) - استقبل البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس المجلس الوطني اليوم أسامة شلتوت سفير مصر بالسودان .

وصرح شلتوت أن اللقاء تطرق الى التنسيق فى المجال الإقليمي والدولي، مستعرضاً الجهود المبذولة لربط البلدين بالشبكة الكهربائية وفقا لتوجيهات قيادتي البلدين، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بإنفاذ جميع التعهدات المتفق عليها بين الخرطوم والقاهرة تحقيقا لأهداف وطموحات شعبي وادي النيل.

وأوضح السفير المصري أنه تم الاتفاق للتعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان السوداني وإحياء برلمان وادي النيل بين السودان ومصر.