جلسة استثنائية لمجلس وزراء ولاية الخرطوم غداً بمنطقة الكدرو

الخرطوم 7-5- 2018 (سونا) -

يعقد مجلس وزراء ولاية الخرطوم اجتماعا استثنائيا بمنطقة الكدرو بمزرعة شركة زادنا العالمية لبحث النهوض بالإنتاج الزراعي والصناعي بولاية الخرطوم؛ وذلك صباح غد الثلاثاء؛ برئاسة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي الولاية.وسيتم خلال الجلسة التوقيع على اتفاقية إطارية بين شركة زادنا وولاية الخرطوم .

واطمأن القطاع الاقتصادي بالولاية برئاسة والي الخرطوم على آخر الاستعدادات لانعقاد الاجتماع، واستعرض والي الخرطوم المكاسب الاقتصادية من هذه الاتفاقية الإطارية؛ خاصة وأن الاجتماع يمثل علامة فارقة في مسيرة الإنتاج الزراعي والصناعي؛ حيث تتم من خلاله إجازة المصفوفة التي تهدف الى زيادة الصادر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين .

وأضاف الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين؛ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لاستراتيجية الولاية الزراعية والصناعية وخطتها المرحلية للأعوام 2017 -2020 .

وأكد عدد من وزراء القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم - في تصريحات صحفية - أن الخطة الحالية تأتي في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالإنتاج والإنتاجية فيما يلي ولاية الخرطوم.

