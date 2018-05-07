الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:57:00 PM

أخبار محلية - سياسية

انطلاق أعمال لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية

التاريخ : 07-05-2018 - 06:06:00 مساءً
الخرطوم 7-5-2018( سونا) -
ثمن السفير عبدالغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية، خلال مخاطبته اليوم، افتتاح اعمال الدورة العاشرة للجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة بنادي الدبلوماسي بالخرطوم الجهود التي قام بها اعضاء اللجنة من الجانبين وما تحقق من نجاحات اسهمت في تسهيل حركة المواطنين في البلدين بالاضافة الى تسهيل مرور حركة السلع والخدمات مما حدا بفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاشادة باللجنة واعتبارها نموذجا لآليات العمل المشترك التي تجمع البلدين.

الجدير بالذكر ان اعمال اللجنة تستمر ليومين ويترأس الجانب السوداني السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، وكيل وزارة الخارجية، فيما يترأس الجانب المصري الدكتور فتحي محمود عبدالعظيم، المشرف على قطاع التعاون العربي والافريقي بوزارة التعاون الدولي المصرية.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء