انطلاق أعمال لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية

الخرطوم 7-5-2018( سونا) -

ثمن السفير عبدالغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية، خلال مخاطبته اليوم، افتتاح اعمال الدورة العاشرة للجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة بنادي الدبلوماسي بالخرطوم الجهود التي قام بها اعضاء اللجنة من الجانبين وما تحقق من نجاحات اسهمت في تسهيل حركة المواطنين في البلدين بالاضافة الى تسهيل مرور حركة السلع والخدمات مما حدا بفخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاشادة باللجنة واعتبارها نموذجا لآليات العمل المشترك التي تجمع البلدين.



الجدير بالذكر ان اعمال اللجنة تستمر ليومين ويترأس الجانب السوداني السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، وكيل وزارة الخارجية، فيما يترأس الجانب المصري الدكتور فتحي محمود عبدالعظيم، المشرف على قطاع التعاون العربي والافريقي بوزارة التعاون الدولي المصرية.