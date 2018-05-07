وكيل الخارجية يلتقي بمساعد وزير الخارجية الإماراتي

الخرطوم 7-5- 2018( سونا) -

التقي وكيل وزارة الخارجية، السفير عبدالغني النعيم،اليوم، بمقر الوزارة بمساعد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الاقتصادية السيد محمد شرف والوفد المرافق له.



وأعرب الوكيل عن ترحيبه بمساعد وزير الخارجية الإماراتي واصفاً الزيارة بأنها تاتي في توقيت مهم تشهد فيه علاقات البلدين الشقيقين نمواً مضطرداً سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ،منوهاً إلى أن طموح قيادتي البلدين يسعي الى مزيد من التعاون وتبادل الاستثمارات لمنفعة شعبي البلدين الشقيقين.

وقدم للوفد الإماراتي شرحاً وافياً للأوضاع في السودان ،مشيراً للتطورات الايجابية علي صعيد دارفور، منوهاً لمستوى الاستقرار السياسي في ظل حكومة الوفاق الوطني القائمة التي تمثل إحدى ثمار مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية.

كما قدم الوكيل للوفد شرحاً وافياً لفرص ومجالات الاستثمار المتاحة في السودان في مختلف المجالات ،منوهاً لمبادرة رئيس الجمهورية بشأن الأمن الغذائي العربي وحجم الموارد المتوفرة للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني،كما شكر دولة الامارات الشقيقة على مواقفها الداعمة والمساندة للسودان في مختلف المجالات.



من جانبه أعرب مساعد وزير الخارجية الإماراتي عن سعادته بالزيارة التي وصفها بالثالثة لبلده الثاني ، موضحاً أنها تاتي في سياق جهود ترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، مضيفاً ان قيادة الإمارات تتطلع الي بحث فرص للاستثمار المتبادل لمنفعة شعبي البلدين وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الاقتصادية والفنية، مؤكداً حرص بلاده علي العمل سوياً من اجل استكشاف مزيد من فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .