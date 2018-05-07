الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:57:00 PM

أخبار محلية - سياسية

النائب الأول يرأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي

التاريخ : 07-05-2018 - 06:40:00 مساءً
الخرطوم 7-5-2018 م (سونا) - رأس الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي اليوم بالقصر الجمهوري؛ اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي بحضور عدد من الوزراء وولاة الولايات والجهات المختصة .
وقال وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف العجيمي - فى تصريحات صحفية - إن الاجتماع حدد كل مطلوبات الموسم الزراعي، واطمأن على وصول كل مدخلات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي وغيرها، لافتا الى أنه تم تكوين لجان للمتابعة؛ خاصة في ما يتعلق بالجازولين؛ بجانب تحديد احتياجات كل ولاية من الجازولين لمقابلة الموسم الزراعي .
وقال إن وزارة النفط والغاز أكدت التزامها بتوفير كافة احتياجات الموسم الزراعي.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء