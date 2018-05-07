النائب الأول يرأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي

الخرطوم 7-5-2018 م (سونا) - رأس الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي اليوم بالقصر الجمهوري؛ اجتماع اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي بحضور عدد من الوزراء وولاة الولايات والجهات المختصة .

وقال وزير الزراعة والغابات عبد اللطيف العجيمي - فى تصريحات صحفية - إن الاجتماع حدد كل مطلوبات الموسم الزراعي، واطمأن على وصول كل مدخلات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي وغيرها، لافتا الى أنه تم تكوين لجان للمتابعة؛ خاصة في ما يتعلق بالجازولين؛ بجانب تحديد احتياجات كل ولاية من الجازولين لمقابلة الموسم الزراعي .

وقال إن وزارة النفط والغاز أكدت التزامها بتوفير كافة احتياجات الموسم الزراعي.

