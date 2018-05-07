انعقاد لجنة التشاور الاقتصادي والاستثماري بين السودان ودولة الإمارات

الخرطوم 7-5-2018 (سونا) -انعقدت صباح اليوم، بمباني وزارة الخارجية، أعمال لجنة التشاور الاقتصادي والاستثماري بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد ترأس الجلسة الأولى من الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم، بينما ترأس الجانب الإماراتي، السيد محمد شرف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية.

تناولت المباحثات أوجه التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة خاصة الاقتصادية منها والزراعية.

وقد أعرب الجانبان عن متانة العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، كما تطرقت المداولات للموارد الضخمة التي يتمتع بها السودان والبيئة الجاذبة للمستثمرين، مؤكدين على أهمية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية ومشاركة الخبرات الاقتصادية في البلدين، خاصة الفرص الكبيرة في جانب تطوير البنيات التحتية وتعدين الذهب وتصدير اللحوم.

في الجلسة الثانية ترأس الجانب السوداني السيد مجدي حسن ياسين، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وبمشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال السودانيين، وقد تناول الجانبان سبل التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة الى تطوير وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .

كما ثمن الجانبان انسياب التعاملات المصرفية بين البلدين؛ مما أسهم في تسهيل العديد من المهام. كما تم التطرق لحجم الاستثمارات الإماراتية في السودان في المجالات المختلفة والعمل على زيادتها والدفع بها الى الأمام، كما استعرض الجانبان بعض النماذج للمشروعات التي يمكن نجاحها في السودان لما يتميز به من موقع استراتيجي في القطاع الحيواني والبستاني والزراعة العضوية، وكذلك الصناعات التحويلية ومجالات النفط وتجميع الطاقة الشمسية والطاقة من الفحم الحجري والعديد من المشاريع الأخرى.

