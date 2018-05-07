البرلمان يحيل بيان وزارة التعاون الدولي للجنة المختصة

الخرطوم 7-5-2018م(سونا) - احال المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الاستاذة عائشة محمد صالح نائب رئس المجلس بيان وزارة التعاون الدولي حول تقرير اداء الوزارة في الفترة من يوليو - ديسمبر 2017م والربع الاول من العام 2018م للجنة المختصة لمزيد من الدراسة ورفع تقرير حوله .

وأكد إدريس سليمان وزير التعاون الدولي في بيانه ان الوزارة قامت في إطار التعاون الثنائي بحصر الوثائق وتقييم المردود الإقتصادي مع (52) دولة، وكشف الوزير عن التنسيق مع بريطانيا حول البرنامج التنموي للأعوام 2018م – 2021م بمبلغ (150) مليون استرليني لعمليات الدعم الإنساني والتنموي لقطاعات الإقتصاد الكلي والتغير المناخي وإعمار دارفور، إضافة للحكم الرشيد والمياه والأمن الغذائي، مشيراً لمواصلة الجهود لإستقطاب الدعم من منظمات الأمم المتحدة .

وطالب سليمان المجلس الوطني بالإسراع في إكمال الإطار القانوني للوزارة وإنتشار مراكز العون الإنساني.

واستعرض أعضاء المجلس العلاقات الدولية والمنظمات العالمية وكيفية التعامل معها خدمة للشعب السوداني مطالبين بإجازة إستراتيجية الوزارة وحل التقاطعات فى بعض الملفات التى تخص الوزارة حتي تنطلق بعملها نحو مستقبل أفضل مشيدين بما تم من توقيعه من الإتفاقيات التى تمت مع عدد من الجهات وأمن المتحدثون علي عمل الوزارة مع الجهات الدولية والإقليمية فى التنمية وتطوير الخدمات فى جميع المجالات.

