وصول جثمان الشهيد صالح أبوهنيه

الخرطوم 7-5-2018 م (سونا) - وصل إلى البلاد عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، جثمان شهيد الواجب والوطن صالح أبوهنيه، برفقة السفير يحيى عبد الجليل، سفير السودان لدى افريقيا الوسطى. وقد كان في استقبال الجثمان لحظة وصوله إلى مطار الخرطوم وزير الخارجية بالانابة، السفير محمد عبد الله ادريس، وعدد من السفراء برئاسة الوزارة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة السودانية، وبجانب أسرة الشهيد وأهله وذويه.

تجدر الاشارة إلى أن الشهيد اغتيل يوم الجمعة الماضي على يد عدد من أفراد الشرطة الأفروأوسطية عند محاولتهم اقتحام مقر سكن سفير السودان ببانقي.