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أخبار محلية - سياسية

البشير يستقبل رئيس وزراء مملكة ليسوتو

التاريخ : 07-05-2018 - 10:57:00 مساءً
الخرطوم 7-5-2018م (سونا) - استقبل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ببيت الضيافة مساء اليوم رئيس وزراء مملكة ليسوتو ،الدكتور موتسواهاي توماس .
وقال السفير عبدالغنى النعيم وكيل وزارة الخارجية في تصريحات صحفية ان الرئيس البشير رحب بزيارة رئيس وزراء مملكة ليسوتو ،وثمن التعاون والتقدم فى العلاقات بين البلدين.وأكد على عمق ومتانة علاقات السودان مع الدول الافريقية
وقال عبدالغنى النعيم ان هذه الزيارة تعطى دفعة للعلاقات القائمة بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون والشراكة بين البلدين فى مجالات التعدين والزراعة والتعليم والسياحة؛ بجانب التعاون الأمني .
وأضاف انه ستوقع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون التنموى بين البلدين
ومن جانبه أشار رئيس وزراء مملكة ليسوتو إلى أن زيارته للبلاد خطوة متقدمة لدعم التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا التزام بلاده بالتعاون البناء فى مسيرة العلاقات والتعاون الجنوبي الجنوبي .
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