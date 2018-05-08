الساعة الآن اليوم آخر تحديث 04:14:00 PM

أخبار محلية - سياسية

توقيف عصابة تعمل في الإتجار بالبشر بسهل البطانة

التاريخ : 08-05-2018 - 09:18:00 صباحاً
الخرطوم 8-5-2018م (سونا)- بعد توفر معلومات إستخبارية و متابعة دقيقة ، تمكنت قوة مشتركة تتبع للفرقة الثانية مشاة ( اللواء الخامس إحتياطي ) أمس الإثنين من توقيف عصابة تعمل في الإتجار بالبشر وبحوزتهم ( 231) شخصا بينهم 34 من النساء وثلاثةأطفال يحتجزونهم تحت الحراسة بمنطقة *غابة قيلي* بسهل البطانة بولاية القضارف ، بغرض التهريب والإتجار بالبشر.
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري ضمن خطة جمع السلاح القسري ومحاربة الظواهر السالبة والجماعات المتفلتة و الجرائم العابرة للحدود .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء