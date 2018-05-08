توقيف عصابة تعمل في الإتجار بالبشر بسهل البطانة

الخرطوم 8-5-2018م (سونا)- بعد توفر معلومات إستخبارية و متابعة دقيقة ، تمكنت قوة مشتركة تتبع للفرقة الثانية مشاة ( اللواء الخامس إحتياطي ) أمس الإثنين من توقيف عصابة تعمل في الإتجار بالبشر وبحوزتهم ( 231) شخصا بينهم 34 من النساء وثلاثةأطفال يحتجزونهم تحت الحراسة بمنطقة *غابة قيلي* بسهل البطانة بولاية القضارف ، بغرض التهريب والإتجار بالبشر.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري ضمن خطة جمع السلاح القسري ومحاربة الظواهر السالبة والجماعات المتفلتة و الجرائم العابرة للحدود .