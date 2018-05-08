كاشا: الولاية تشهد استقراراً سياسياً وأمنيا بين كافة أجهزتها التنفيذية والتشريعية والأمنية

كوستى 8 - 5 - 2018م ( سونا ) - أكد والي ولاية النيل الأبيض الدكتور عبد الحميد موسى كاشا أن الولاية تشهد استقرارا كبيرا بفضل التنسيق المحكم بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والأمنية والشرطية والعسكرية مما ساهم في تعزيز الاستقرار الأمني والتعايش السلمي بين كافة مكونات الولاية.

وقال كاشا لدى مخاطبته بنادي الضباط بكوستي ظهر اليوم احتفال الفرقة الثامنة عشرة مشاة بوداع وتكريم العقيد الركن النجومي ابنعوف رئيس شعبة الاستخبارات السابق واستقبال العقيد الركن إبراهيم الأمين رئيس الشعبه الجديد ، بحضور الأستاذ شريف حسين نائب رئيس المجلس التشريعي وعدد من أعضاء حكومة الولاية وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني، قال إن العمل الأمني شهد تطورا وتقدما كبيرا خاصة في المناسبات والأحداث الوطنية،

وأكد استعداد حكومة الولاية للتعاون مع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجديد لتحقيق الأهداف المنشودة،

من جانبه عدد اللواء الركن ميرغني حسن عبدالرحمن قائد الفرقة الثامنة عشرة مشاة أدوار المحتفى به في تطوير عمل الاستخبارات العسكرية والتفاني في العمل العسكري المرتكز على القيم والأخلاق الدينية والوطنية،

وأعرب المحتفى به العقيد الركن النجومي ابنعوف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية وحكومة الولاية على التعاون والتنسيق في أداء عمله خلال الفترة السابقة مما انعكس إيجابا على استقرار الولاية.

