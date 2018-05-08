والي شمال كردفان يستقبل وفد المجلس التشريعي لولاية القضارف

الأبيض 8-5-2018م (سونا)- استقبل مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان بالأمانة العامه لحكومة الولاية وفد المجلس التشريعي لولاية القضارف الزائر للولاية برئاسة الأستاذ محمد عبد الله علي المرضي رئيس المجلس بحضور دكتور سليمان بلة علي رئيس المجلس التشريعي بالولاية .

وأوضح رئيس تشريعي القضارف أن الزيارة جاءت في إطار التواصل مع ولايات البلاد للوقوف على التجارب وتبادل الخبرات، وأشار إلى أن تجربة النفير بالولاية تمثل أرضية ثابتة يجب الوقوف عندها كمنظومة يساهم فيها مجتمع الولاية لتلبية طموحات أهل شمال كردفان في التنمية والخدمات .

من جهته تقدم مولانا أحمد محمد هارون والي الولاية بالشكر والتقدير لمجلس تشريعي القضارق على هذه الزيارة الطيبة والانفتاح على الولايات والوقوق على التجارب .

وأشار هارون إلى تجربة ولاية القضارف والشراكة مع القطاع الخاص شركة محجوب أولاد والتي تعد تجربة رائدة في القطاع الزراعي وأعرب عن أمله في مساهمة الجميع لإنجاح تجربة البورصة لعمل نقلة كبيرة في القطاع الزراعي وتقدم لكل السودان.

وأكد سيادته أن التناسق والتناغم بين الجهازين التشريعي والتنفيذي هو سبب النجاحات التي تحققت بالولاية داعيا إلى أهمية توطين أفكار جديدة وما هو مفيد لدستور البلاد القادم ولابد من وضع الولايات بصماتها فيه .

وكشف والي الولاية عن قانون الحكم المحلي الجديد للولاية والذي يتم خلاله توزيع السلطات للوحدات الإدارية لدعم قاعدة الحكم المحلي.

