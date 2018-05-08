رئيس إدارة التسجيلات التجارية : الإدارة مهمة كمدخل للمستثمرين الأجانب والوطنيين

الخرطوم 8-5-2018م(سونا)- أكد المستشار العام محمد أحمد علي الغالي رئيس إدارة التسجيلات التجارية بوزارة العدل أهمية الإدارة باعتبارها مدخلا للمستثمرين الأجانب والوطنيين من خلال تسجيل الشركات وأسماء الأعمال الخاصة بهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد في كافة المجالات.

وأضاف خلال مخاطبته الاحتفال الذي أقيم اليوم بمناسبة افتتاح مقر إدارة التسجيلات التجارية أن الإدارة تقوم بفحص وتفتيش أعمال الشركات وفقا للقانون للتأكد من عملها ومدى مساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إضافة إلى إفادة الجهات الحكومية بالمعلومات عن الشركات متى ما طلبت ذلك.

وقال الغالي إن الانتقال للمبنى الجديد يتيح توفير بيئة أفضل للعمل وتوسيع النافذة الموحدة لتشمل كافة النوافذ التي يحتاج إليها المستثمر إلى جانب الاهتمام بزيادة الرقم التعريفي الضريبي لمواكبة التطور في الدول المتقدمة في هذا المجال إضافة إلى حوسبة السجلات التجارية لتصبح متاحة لأجهزة الدولة.

