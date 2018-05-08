نص البيان المشترك لزيارة رئيس وزراء مملكة لوسوتو للسودان

الخرطوم 8-5-2018م(سونا) أصدر الجانبان السوداني ومملكة ليسوتو البيان الختامي المشترك لزيارة رئيس وزراء مملكة لوسوتو متسواهي توماس ثابان للبلاد في الفترة من 6 -8 -مايو 2018م .

وفيما يلي تورد /سونا/ نص البيان الختامي :

- تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من سيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، قام معالي السيد متسواهي توماس ثابان رئيس وزراء مملكة ليسوتو بزيارة رسمية لجمهورية السودان برفقة السيدة الاولي حرمه ، ووفد رفيع المستوي ضم معالي السيد وزير التنمية الاجتماعية ومعالي السيد نائب وزير الخارجيه والعلاقات الدولية وعدد من كبار المسؤولين .

عقد الجانبان مباحثات شملت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

- أكد الجانبان علي استعدادهما للعمل معا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشئون القنصلية .

- بحث الجانبان إمكانية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والري والامومة والطفولة وغيرها من المجالات بما يعود بالنفع علي شعبي البلدين الشقيقين .

- أكد الجانبان على أهمية التعاون وتنسيق المواقف في كافة المحافل الاقليمية والدولية وأمنا علي اهمية تحقيق الاستقرار والامن والسلم والتنمية المستدامة في القارة الأم افريقيا .

- اتفق الجانبان علي التعاون بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية فيما يخص مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر وتهريبهم ، وقد تم التنويه بالدور الذي يقوم السودان في هذا الصدد .

- أبدي الطرفان رغبتهما في توقيع إتفاقية إطارية تشمل مختلف جوانب التعاون .

- في ختام الزيارة تم التوقيع علي مذكرتي تفاهم أحداهما في مجال التشاور السياسي والثانية في مجال التنمية الاجتماعية وسياسات التنمية .

صدر في الخرطوم - جمهورية السودان - يوم 8 مايو 2018م .

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