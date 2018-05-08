الساعة الآن اليوم آخر تحديث 07:41:00 PM

أخبار محلية - سياسية

نص البيان المشترك لزيارة رئيس وزراء مملكة لوسوتو للسودان

التاريخ : 08-05-2018 - 02:59:00 مساءً
الخرطوم 8-5-2018م(سونا) أصدر الجانبان السوداني ومملكة ليسوتو البيان الختامي المشترك لزيارة رئيس وزراء مملكة لوسوتو متسواهي توماس ثابان للبلاد في الفترة من 6 -8 -مايو 2018م .
وفيما يلي تورد /سونا/ نص البيان الختامي :
- تلبية للدعوة الرسمية الموجهة من سيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، قام معالي السيد متسواهي توماس ثابان رئيس وزراء مملكة ليسوتو بزيارة رسمية لجمهورية السودان برفقة السيدة الاولي حرمه ، ووفد رفيع المستوي ضم معالي السيد وزير التنمية الاجتماعية ومعالي السيد نائب وزير الخارجيه والعلاقات الدولية وعدد من كبار المسؤولين .
عقد الجانبان مباحثات شملت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
- أكد الجانبان علي استعدادهما للعمل معا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشئون القنصلية .
- بحث الجانبان إمكانية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والري والامومة والطفولة وغيرها من المجالات بما يعود بالنفع علي شعبي البلدين الشقيقين .
- أكد الجانبان على أهمية التعاون وتنسيق المواقف في كافة المحافل الاقليمية والدولية وأمنا علي اهمية تحقيق الاستقرار والامن والسلم والتنمية المستدامة في القارة الأم افريقيا .
- اتفق الجانبان علي التعاون بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية فيما يخص مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر وتهريبهم ، وقد تم التنويه بالدور الذي يقوم السودان في هذا الصدد .
- أبدي الطرفان رغبتهما في توقيع إتفاقية إطارية تشمل مختلف جوانب التعاون .
- في ختام الزيارة تم التوقيع علي مذكرتي تفاهم أحداهما في مجال التشاور السياسي والثانية في مجال التنمية الاجتماعية وسياسات التنمية .
صدر في الخرطوم - جمهورية السودان - يوم 8 مايو 2018م .
ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء