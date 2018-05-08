مجلس ولاية غرب كردفان التشريعي يجيز بيان وزارة الزراعة

الفولة 8-5-2018م (سونا)- واصل مجلس ولاية غرب كردفان التشريعي عقد جلساته لدورة الانعقاد السابعة برئاسة الأغبش مصطفى حيران رئيس لجنة الأمن والتشريع والحكم المحلي بالمجلس .

وفي مستهل الجلسة تقدم العضو الشاهر محمد عثمان بسؤال لوزير التخطيط العمراني والمرافق العامة والإسكان عن توقف العمل بطريقي المجلد والميرم الدبب .

كما قدم المهندس ياسر محمد الحسن وزير الزراعة والموارد الطبيعة والغابات بيان وزارته حول الاستعداد والتحضير للموسم الزراعي ، واشتمل البيان على العديد من المطلوبات الأساسية التي تتمثل في توفير التقاوى والجازولين وصيانة الآليات وتدريب المهندسين الزراعيين واستخدام التقانات الحديثة عبر برنامج الحلول المتكاملة وتوسيع الرقعة الزراعية باعتبار أن الزراعة قاطرة الاقتصاد الوطني .

وبعد نقاش مستفيض من قبل الأعضاء تمت إجازة البيان مع إبداء بعض الملاحظات الضرورية التي تساعد على إنجاح الموسم الزراعي .

وأعلن نصر الشريف محمد رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالمجلس التشريعي وقوف اللجنة ومساندتها لوزارة الزراعة حتى تتمكن من أداء واجبها وزيادة الإنتاج والإنتاجية .

