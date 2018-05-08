المجلس الوطني يحيل رد وزير الدولة بالمعادن حول تهريب الذهب للجنة المختصة

الخرطوم- 8-5-2018(سونا)- أحال المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس، رد وزير الدولة بالمعادن أوشيك محمد طاهر حول تهريب الذهب المقدم من بكري عبد الله سلمه إلى اللجنة المختصة . وجاء رد وزير الدولة بعدم اختصاص الوزارة بمسألة تهريب الذهب لافتا إلى اختصاص الأجهزة الأمنية بمختلف مستوياتها بمكافحة التهريب، مبينا ان دور الوزارة ينحصر في مراقبة ومتابعة إنتاج الذهب من المصفاة وحتى استلام الرسوم مؤكدا تأمين مناطق الإنتاج بشقيه التقليدي والمنظم عبر قوات أمن التعدين وشرطة التعدين مشيرا إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتجنيد عدد إضافي من أفراد الشرطة لمناطق الإنتاج الجديدة التي دخلت مؤخرا .

وانتقد رئيس المجلس الوطني رد وزير الدولة على أحد أعضاء المجلس بعدم مسؤولية الوزارة في حال تهريب الذهب من المنجم عبر تحميله بسيارة لافتا إلى أن من صميم عمل الوزارة مراقبة ومتابعة المنتج داخل مناطق الإنتاج ومتابعته حتى تسليمه الجهات المختصة.

من جهة أخرى نفى أوشيك في رده على سؤال أحد الأعضاء اختفاء جبل الذهب بكسلا مبينا تعاقد الوزارة مع ولاية كسلا والتي تعاقدت بدورها مع شركة صينية للتنقيب عن الذهب بالجبل مشيرا إلى عدم توفق الشركة الصينية وتوقيفها وحصر آلياتها مضيفا بعدم صحة الحديث المتداول حول جبل كسلا.

