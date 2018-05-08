السودان وليسوتو يوقعان مذكرات تفاهم

الخرطوم 8-5- 2018م(سونا) - شهد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ورئيس وزراء مملكة ليسوتو متسواهي توماس بالقصر الجمهوري ظهر اليوم توقيع مذكرتي تفاهم إحداهما في مجال التشاور السياسي والثانية في مجال التنمية الاجتماعية .

حيث وقع عن الجانب السوداني وزير الدولة بالخارجية محمد عبدالله إدريس ونائب وزير الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو فيما يتعلق بمذكرة التشاور السياسي .

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم في مجال التنمية وقع عن الجانب السوداني مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية وعن مملكة ليسوتو وزيرة التنمية الاجتماعية .

وأوضح وزير الدولة بالخارجية محمد عبدالله إدريس في تصريحات صحفية أن مذكرتي التفاهم جاءتا بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي أجراها رئيس وزراء مملكة ليسوتو والجولة التي قام بها على العديد من المشروعات ومؤسسات التنمية الاجتماعية .

