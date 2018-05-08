د.فيصل يطلع على تنفيذ مخرجات مؤتمر الولايات الحدودية السودانية التشادية

الخرطوم 8-5-2018م م (سونا) - اطلع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم على مجمل الأوضاع بولاية غرب دارفور.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم والي غرب دارفور فضل المولى الهجا والذي أوضح في تصريحات صحفية أنه أطلع مساعد الرئيس على نتائج تنفيذ مخرجات مؤتمر الولايات الحدودية الذي انعقد مؤخرا بين السودان وتشاد بمدينة الجنينة بتشريف رئيسي البلدين وانعكاس ذلك على استقرار الأوضاع بالمناطق الحدودية. وأشار الهجا إلى جهود الحكومة في العودة الطوعية للمواطنين إلى قراهم.

وأضاف الهجا أنه أطلع د.فيصل على ترتيبات الولاية لاستضافة انطلاقة برنامج العمل الصيفي للاتحاد العام للطلاب السودانيين بحاضرة الولاية وترتيبات حكومة الولاية لأداء قسم المجالس التشريعية للمحليات الأسبوع القادم .

