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أخبار محلية - سياسية

مساعد أول رئيس الجمهورية يوجه بالاستفادة من الطاقات البديلة

التاريخ : 08-05-2018 - 04:09:00 مساءً
الخرطوم 8-5-2018م (سونا) - وجه مساعد أول رئيس الجمهورية محمد الحسن الميرغني بتطوير كفاءة وجودة الإنتاج والاستفادة من الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية في أداء مرافق جامعة الخرطوم والمشروعات التنموية الأخرى.
وأوضح د.عثمان البدري مدير معهد الدراسات والبحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم في تصريحات صحفية عقب لقاء وفد الجامعة برئاسة مدير الجامعة أحمد محمد سليمان مساعد أول رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم أوضح أن مساعد أول الرئيس وعد بتبني الدراسات الخاصة بتطوير الطاقات البديلة والمتجددة ومشروعات تطوير جامعة الخرطوم وتحويل مركز الخدمات الطبية إلى مستشفى تعليمي داعيا إلى الاستفادة من البحوث العلمية في صنع القرارات.
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