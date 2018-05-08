مساعد أول رئيس الجمهورية يطلع على سير تنفيذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور

الخرطوم 8-5-2018م(سونا) - اطلع مساعد أول رئيس الجمهورية محمد الحسن الميرغني على سير تنفيذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور وما تم من مشاورات في برلين خلال الفترة الماضية .

ووجه لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بمجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دار فور والمشرف على المفوضيات ، وجه بحث المانحين على الإسراع في الايفاء بالتزاماتهم في مؤتمر الدوحة للمانحين في العام 2013 م من أجل تعزيز السلام في ولايات دارفور في المرحلة القادمة .

واوضح رئيس مكتب سلام دارفور في تصريحات صحفية أن مساعد أول رئيس الجمهورية اطلع خلال اللقاء على تكوين لجنة إسناد العودة الطوعية بتوجيه من نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، مشيرا إلى تحويل مكتب سلام دارفور إلى غرفة عمليات من أجل إسناد عملية العودة الطوعية .

واضاف أن اللقاء شدد على أهمية التركيز على العمل في معسكرات النازحين واللاجئين وتسريع عملية العودة الطوعية .

