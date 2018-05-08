البشير يرأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار بالخميس

الخرطوم 8-5-2018(سونا) - تناقش اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في اجتماعها بعد غد الخميس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، رئيس الآلية، الوضع الراهن في البلاد.

وتوقع عضو الآلية عبود جابر في تصريح لوكالة السودان للأنباء، مشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي عضو الآلية في الاجتماع لتقديم تقرير حول انفاذ مخرجات الحوار الوطني ومتعلقاته.

ودعا الحركات والأحزاب الممانعة للانضمام لعملية الحوار والمشاركة في آلياته التنفيذية والتشريعية والسياسية والبناء الوطني.

يذكر أن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أشركت العنصر النسائي في عضويتها لأهمية دوره في الساحة الوطنية تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني.