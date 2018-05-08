رئيس اللجنة الإشرافية لأبيي: الاتفاقية التي تم التوقيع عليها حسمت تبعية المنطقة إلى رئاسة الجمهورية

الخرطوم 8-5-2018 م (سونا)-

قال المهندس حسن علي نمر رئيس اللجنة الإشرافية لأبيي ان الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخرا حسمت تبعية المنطقة إلى رئاسة الجمهورية من أجل تقديم الخدمات لمواطني المنطقة وتشجيع عودة النازحين

وطالب في تنوير صحفي اليوم بالمركز السوداني للخدمات الصحفية الجهات المعنية بضرورة المسارعة لتقديم الخدمات الضرورية للسكان. وأكد نمر أن اللجنة قدمت خدمات صحية شملت توزيع بطاقات تأمين صحي وتوفير الكوادر العاملة إضافة إلى توفير وظائف من بينها عدد من المعلمين.

واستعرض رئيس لجنة اشرافية ابيي تاريخ المنطقة منذ القدم مرورا بالفترات الوطنية وما قبل وبعد الانفصال لافتا إلى ان قضية ابيي قضية وطنية وليست محلية كما يشاع، مشيرا إلى أنها مرتبطة بأرض وشعب، مؤكدا أن النزاعات التي كانت تنشط سابقا بين المكونات المحلية دائما تكون حول المرعى والمياه، مشيرا إلى أنها غالبا تحل وفقا للأعراف القبلية السائدة بين المسيرية ودينكا نوك.

