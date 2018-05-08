اللجنة الطارئة بالبرلمان لدراسة خطاب رئيس مجلس الوزراء القومي تشرع في دراسته

الخرطوم 8-5-2018 م (سونا) - شرعت اللجنة الطارئة المكلفة من المجلس الوطني بدراسة خطاب النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزاء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الذي قدمه أمام المجلس خلال هذه الدورة حول السياسات العامة للدولة وموقف تنفيذ برنامج إصلاح الدولة، شرعت في دراسة الخطاب برئاسة نائب رئيس المجلس دكتور أحمد محمد آدم التجاني، بحضور رؤساء لجان المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وعضوية اللجنة ووزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء طارق توفيق.

وناقشت اللجنة في اجتماعها منهج عمل اللجنة، حيث تم الاتفاق على مناقشة الخطاب من خلال قطاعات ثلاثة هي الحكم والإدارة والاقتصادي والتنمية الثقافية والاجتماعية. وأمن اعضاء اللجنة على أهمية مشاركة الوزراء المختصين في كل قطاع .

وأكد دكتور التجاني أن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي سيشهد اجتماعات اللجنة ومداولاتها حول السيايات العامة للدولة التي وردت في الخطاب، إضافة لموقف تنفيذ برنامج الحوار الوطني.

هذا وستعد اللجنة تقريرا حول الخطاب مصحوبا بالتوصيات للمجلس الوطني لإجازته .

