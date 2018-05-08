رئيس البرلمان يثمن مواقف اليابان تجاه السودان

الخرطوم 8-5-2018م (سونا) -

ثمن البروفيسور إبراهيم أحمد عمر- رئيس المجلس الوطني دور اليابان ودعمها للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مجددا عزم السودان في مواصلة العلاقات بين الخرطوم وطوكيو، مبينا أن السودان يعد بوابة العالم نحو إفريقيا.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم السفير الياباني الجديد للسودان (شين جي أباياشي) الذي اطلع رئيس المجلس الوطني على جهوده في تنمية وتطوير العلاقات عقب استلامه مهامه في مارس الماضي وأوضح عزم بلاده على تطوير وتقوية العلاقات بين البلدين وأكد تنامي العلاقات السودانية اليابانية وقال إنه سيوظف جهوده في تطويرها بما يخدم شعبي البلدين في المجالات كافة خاصة في مجال السياحة والتعليم والتكنلوجيا.