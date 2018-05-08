السودان يستضيف الجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد قيادات المرأة العربية

الخرطوم 8-5- 2018 (سونا)-

أكدت الأستاذة بدرية سليمان عباس/ نائب رئيس المجلس الوطني الرئيس المكلف للاتحاد العربي لقيادات المرأة العربية أن السودان سيستضيف الاجتماعات التكميلية ومن ثم الجمعية العمومية للاتحاد، مبينة أن القاهرة شهدت الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد بمقر الجامعة العربية استجابة لرغبة الأمين العام للجامعة العربية في ديسمبر 2017م، بحضور 16 قيادية عربية من ستة عشر دولة عربية .

وأضافت الأستاذة بدرية في تصريحات صحفية عقب اجتماع القيادات العربيات، اليوم بالقاعة الخضراء بالمجلس الوطني أن إنشاء اتحاد لقيادات المرأة العربية يهدف لتوطيد العلاقات بين هذه القيادات والانفتاح على المجتمع الاقليمي والدولي وتقديم مبادرات اجتماعية وثقافية وسياسية، مؤكدة أن السودان سيكون دولة المقر، موضحة أن حكومة السودان وافقت على ذلك، ممتدحة دعم رئاسة الجمهورية للاتحاد بمبنى المقر وبالدعم الفني غير المحدود، مبينة أن وزارة الخارجية قدمت دعوة للأمين العام للجامعة العربية لحضور اجتماعات الاتحاد بالخرطوم في الفترة من 10-11 مايو.

وأوضحت الأستاذة / بدرية أن الاتحاد سيناقش النظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد والعاملين في الأمانة العامة ولائحة الإجراءات المالية للاتحاد ثم استكمال مجلس الإدارة، مبينة أنه سيتم انتخاب رؤساء سبع لجان تنفيذية متخصصة، مؤكدة الحرص على مشاركة كل الدول العربية في مناصب الاتحاد حتى يكون فاعلا إقليميا ودوليا ويسعى لتنفيذ مقررات القمم العربية .

ومن جانبها أكدت المهندسة / أزهار عثمان مراد رئيس فرع السودان ورئيس اللجنة التحضيرية للجمعية العمومية التكميلية للاتحاد أن الأستاذ/ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية سيشرف الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية، بينما يشرف الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية الجلسة الختامية، مضيفة أن الجمعية ستعقد جلسات إجرائية لانتخاب الأمين العام وإجازة النظام الأساسي وانتخاب رؤساء اللجان المتخصصة من كل الدول العربية، وستكرم عددا من القياديات العربيات.

وعلى صعيد متصل عبرت الأستاذة / هدى حميد رئيس فرع البحرين عن شكرها للسودان حكومة وشعباً لاستضافة مقر الاتحاد وجمعيته العمومية الأولى، مبينة أن اتحاد القياديات العربيات سيسهم في تطوير مسيرتهن العملية لخير الأمة العربية، موضحة أنه ليس فقط تجمعا نسويا، وإنما سيسعى لخلق تعاون إيجابي بين كل الدول العربية وتحقيق الوحدة العربية.

